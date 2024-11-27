Депутат Шеремет: Новое контрнаступление ВСУ станет финалом Зеленского

Новое контрнаступления Вооруженных сил Украины станет финалом президента Украины Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Госдумы от крымского региона Михаила Шеремета.

Сырский: РФ ведет самое мощное наступление с начала СВО

По его словам, попытки Вооруженных сил Украины «дернуться и сунуться в сторону России будут пресечены, враг – разгромлен». Парламентарий назвал возможное контрнаступление бессмысленным, оно станет «больше имитацией деятельности для западных хозяев».

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил о подготовке нового этапа контрнаступательных действий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:СпецоперацияВСУВладимир ЗеленскийГосдума

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