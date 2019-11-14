Депутат Сергей Гаврилов ждет извинений от парламента Грузии за нападение на него

14 ноября 201922:13

Президент Межпарламентской ассамблеи православия и депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов на заседании секретариата МАП в Афинах в четверг заявил, что парламент Грузии должен извиниться перед депутатами-членами ассамблеи за срыв сессии в Тбилиси летом этого года, передаёт РИА Новости.

Группа грузинских радикалов выступила против участия российских делегатов в сессии МАП. Днем 20 июня радикалы захватили здание парламента, где находились российские представители, затем блокировали гостинцу с делегатами МАП, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. В итоге столицу Грузии захлестнули акции протеста.

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Ранее НСН привела заявление премьер-министра Грузии Георгий Гахария о том, что недавние обвинения митрополита Петрэ в содомском грехе в адрес патриарха Грузинской православной церкви (ГПЦ) Илии Второго является целенаправленной атакой на церковь и государство

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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