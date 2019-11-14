Депутат Сергей Гаврилов ждет извинений от парламента Грузии за нападение на него

Президент Межпарламентской ассамблеи православия и депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов на заседании секретариата МАП в Афинах в четверг заявил, что парламент Грузии должен извиниться перед депутатами-членами ассамблеи за срыв сессии в Тбилиси летом этого года, передаёт РИА Новости.

Группа грузинских радикалов выступила против участия российских делегатов в сессии МАП. Днем 20 июня радикалы захватили здание парламента, где находились российские представители, затем блокировали гостинцу с делегатами МАП, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. В итоге столицу Грузии захлестнули акции протеста.