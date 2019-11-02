Политолог: Легко нападать на грузинского патриарха с Саакашвили за спиной
Пётр Мамрадзе рассказал НСН, что нападки на главу ГПЦ не находят понимания среди населения Грузии.
Обвинения митрополита Петре в содомском грехе в адрес патриарха Грузинской православной церкви (ГПЦ) Илии Второго является целенаправленной атакой на церковь и государство. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, пишет «Интерфакс».
«Вчера мы увидели целенаправленную атаку на церковь и государство. Отдельные лица, которые не хотят мирного и спокойного развития, пытаются различными провокациями нанести вред будущему нашей страны», — заявил Гахария.
Этот выпад в сторону главы ГПЦ был действительно ударом и по церкви, и по государственности страны, подтвердил в эфире НСН руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе. Поскольку, по его словам, патриарх пользуется в Грузии безоговорочным доверием населения.
«Конечно, то, что произошло - определённый удар по церкви и государственности Грузии. Наш патриарх пользуется абсолютным уважением и доверием населения на протяжении десятков лет. И это уважение к нему распространяет положительное отношение к церкви в целом. Ибо народ знает, что, начиная с советских времён, проблем достаточно. Немало людей, которые на самом деле недостойны носить высокоцерковный сан. То, что патриарх уже в годах, это подогревает настроения. Я прослеживаю, то, что патриарх назначил себе помощника, и это тоже подогрело настроения внутри: дескать, вот кого прочит патриарх в свои приемники», — рассказал Мамрадзе.
Сыграла определённую роль в этой истории и некая политическая ангажированность отдельных представителей церкви. Как рассказал собеседник НСН, обидчик патриарха связан с бывшим главой государства Михаилом Саакашвили. Не факт, что он решился бы на критику главы ГПЦ, если бы не имел политическую поддержку за спиной.
«Политическая ангажированность церкви замечалась. Хотя сам патриарх сыграл историческую роль в том, что не дал никаким политическим силам, начиная с так называемого национально-освободительного движения, допустить политизации церкви. Но тот же владыка Пётр, который сделал скандальное заявление, все знают, что он был очень близок с предыдущей властью Саакашвили. Он этого и не скрывал никогда. Могут быть последствия, потому что можно задать вопрос — а посмел ли бы Пётр поступить так, если бы за спиной не было чего-то? Тут мы не знаем. Но интересно, что телеканал-преемник “Рустави-2”, ТВ Первое, пытается раздуть любую мелочь, а народ не поддаётся. Везде — в социальных сетях, везде полная поддержка патриарха», — заключил Мамрадзе.
Напомним, митрополит Чкондидский Петре обвинил в «растлении молодых людей» высших иерархов Церкви, а патриарха — в покровительстве епископам-геям. Заявление, породившее скандал, он сделал на заседании Священного Синода. Решением Синода митрополита Петре сместили с кафедры и запретили в служении.
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