Политолог: Легко нападать на грузинского патриарха с Саакашвили за спиной

Обвинения митрополита Петре в содомском грехе в адрес патриарха Грузинской православной церкви (ГПЦ) Илии Второго является целенаправленной атакой на церковь и государство. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, пишет «Интерфакс».

«Вчера мы увидели целенаправленную атаку на церковь и государство. Отдельные лица, которые не хотят мирного и спокойного развития, пытаются различными провокациями нанести вред будущему нашей страны», — заявил Гахария.

Этот выпад в сторону главы ГПЦ был действительно ударом и по церкви, и по государственности страны, подтвердил в эфире НСН руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе. Поскольку, по его словам, патриарх пользуется в Грузии безоговорочным доверием населения.

«Конечно, то, что произошло - определённый удар по церкви и государственности Грузии. Наш патриарх пользуется абсолютным уважением и доверием населения на протяжении десятков лет. И это уважение к нему распространяет положительное отношение к церкви в целом. Ибо народ знает, что, начиная с советских времён, проблем достаточно. Немало людей, которые на самом деле недостойны носить высокоцерковный сан. То, что патриарх уже в годах, это подогревает настроения. Я прослеживаю, то, что патриарх назначил себе помощника, и это тоже подогрело настроения внутри: дескать, вот кого прочит патриарх в свои приемники», — рассказал Мамрадзе.