Депутат Рады «потерял» 13 областей Украины

Депутат Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Николай Тищенко поздравил сограждан с отмечающимся 22 января Днем соборности, не упомянув половину Украины. Об этом пишет «Главред».

Порошенко призвал украинцев объединиться для спасения Украины

Как сообщает издание, в своем Facebook Тищенко поздравил соотечественников, написав, что Украина — «единое, сильное и независимое государство» от Киева до Закарпатья. Однако Киев располагается к центру от севера, Закарпатье — на западе страны; таким образом депутат «потерял» 13 областей к востоку от украинской столицы, пишет Газета.ру.

Позже Тищенко удалил пост и опубликовал новое поздравление.

«Мы единая, сильная и независимая держава. Продолжаем сшивать Украину вместе», — написал парламентарий.

Ранее Тищенко перепутал Рождество с Пасхой, поздравив украинцев 7 января стихотворением, заканчивающимся словами «Христос Воскресе!», напоминает РЕН ТВ.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: twitter.com/verkhovna_rada
ТЕГИ:УкраинаДепутатыВерховная Рада
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры