Депутат Рады «потерял» 13 областей Украины
Депутат Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Николай Тищенко поздравил сограждан с отмечающимся 22 января Днем соборности, не упомянув половину Украины. Об этом пишет «Главред».
Как сообщает издание, в своем Facebook Тищенко поздравил соотечественников, написав, что Украина — «единое, сильное и независимое государство» от Киева до Закарпатья. Однако Киев располагается к центру от севера, Закарпатье — на западе страны; таким образом депутат «потерял» 13 областей к востоку от украинской столицы, пишет Газета.ру.
Позже Тищенко удалил пост и опубликовал новое поздравление.
«Мы единая, сильная и независимая держава. Продолжаем сшивать Украину вместе», — написал парламентарий.
Ранее Тищенко перепутал Рождество с Пасхой, поздравив украинцев 7 января стихотворением, заканчивающимся словами «Христос Воскресе!», напоминает РЕН ТВ.
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