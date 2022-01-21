Порошенко призвал украинцев объединиться для спасения Украины

По словам Порошенко, Украина может дать отпор внешней угрозе только будучи объединенной. Он отметил, что никогда не будет другом нынешнему президенту страны Владимиру Зеленскому, однако считает важным объединиться для общей цели.

Кроме того, Порошенко раскритиковал Зеленского за обращение к нации, в ходе которого тот призвал не верить слухам о возможном нападении РФ. По мнению экс-президента, должно быть созвано внеочередное заседание Верховной рады в связи с «внешней угрозой».

