Как отметил Волошин, Украина оказалась в центре мирового кризиса безопасности, и для страны он может «завершиться очень печально». По словам парламентария, вокруг Украины идет «большая игра», где страна — «поле для игры, но в перспективе может превратиться в театр военных действий».

«Мы сегодня — проблема, головная боль и заноза в теле международных отношений, к сожалению», — добавил депутат.

По мнению Волошина, нынешняя ситуация сложилась из-за провала внешней политики президента Украины Владимира Зеленского, который не смог наладить отношения с Россией и выстроить «нормальный диалог» с США. Кроме того, депутат считает, что власть в Киеве дискредитировала себя, и политику Зеленского и его окружения не воспринимают ни украинские политические элиты, ни «так называемые западные партнеры».

