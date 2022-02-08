Депутат Рады назвал Украину «занозой» в международных отношениях
Переговоры иностранных политиков вокруг Украины не имеют ничего общего с решением конкретно этого вопроса, а Киев стал международной «головной болью», считает депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Олег Волошин. Своим мнением политик поделился в эфире телеканала «Первый независимый».
Как отметил Волошин, Украина оказалась в центре мирового кризиса безопасности, и для страны он может «завершиться очень печально». По словам парламентария, вокруг Украины идет «большая игра», где страна — «поле для игры, но в перспективе может превратиться в театр военных действий».
«Мы сегодня — проблема, головная боль и заноза в теле международных отношений, к сожалению», — добавил депутат.
По мнению Волошина, нынешняя ситуация сложилась из-за провала внешней политики президента Украины Владимира Зеленского, который не смог наладить отношения с Россией и выстроить «нормальный диалог» с США. Кроме того, депутат считает, что власть в Киеве дискредитировала себя, и политику Зеленского и его окружения не воспринимают ни украинские политические элиты, ни «так называемые западные партнеры».
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