Депутат Рады Безуглая: Главком ВСУ Сырский прячется на своей даче

Главком ВСУ Александр Сырский прячется на своей даче в Харьковской области, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

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Безуглая упомянула также о начальнике Генштаба ВСУ Анатолии Баргилевиче, отметив, что того давно не видно.

Безуглая объяснила, что, по распространяющейся в военных кругах информации, Баргилевича могли арестовать за коррупцию.

Ранее главком ВСУ после осмотра линии фронта признал, что украинская армия уступает российской по численности войск и вооружению, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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