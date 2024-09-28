Депутат Рады Безуглая: Главком ВСУ Сырский прячется на своей даче
28 сентября 202419:21
Главком ВСУ Александр Сырский прячется на своей даче в Харьковской области, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
Безуглая упомянула также о начальнике Генштаба ВСУ Анатолии Баргилевиче, отметив, что того давно не видно.
Безуглая объяснила, что, по распространяющейся в военных кругах информации, Баргилевича могли арестовать за коррупцию.
Ранее главком ВСУ после осмотра линии фронта признал, что украинская армия уступает российской по численности войск и вооружению, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru