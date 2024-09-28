Депутат Рады Безуглая: Главком ВСУ Сырский прячется на своей даче

Безуглая упомянула также о начальнике Генштаба ВСУ Анатолии Баргилевиче, отметив, что того давно не видно.



Безуглая объяснила, что, по распространяющейся в военных кругах информации, Баргилевича могли арестовать за коррупцию.

Ранее главком ВСУ после осмотра линии фронта признал, что украинская армия уступает российской по численности войск и вооружению, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

