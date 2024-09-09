Главком ВСУ Сырский раскрыл обстоятельства крушения украинского F-16
Первый поставленный Украине истребитель F-16 был сбит, когда после уничтожения двух ракет его пилот преследовал третью. Об этом в интервью CNN заявил главнокомандующий украинских Вооружённых сил (ВСУ) Александр Сырский.
Отвечая на вопрос о том, что самолёт мог быть сбит «дружественным огнем», он указал, что расследование по данному факту ещё не завершилось.
«Я не могу комментировать то, у чего ещё нет результата», — добавил Сырский.
Ранее газете New York Times появилась информация, что в Украина рассматривает две основные версии крушения истребителя F-16: его возможное сбитие зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) Patriot, принадлежащим самим ВСУ, и техническую неисправность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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