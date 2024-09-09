Главком ВСУ Сырский раскрыл обстоятельства крушения украинского F-16

Первый поставленный Украине истребитель F-16 был сбит, когда после уничтожения двух ракет его пилот преследовал третью. Об этом в интервью CNN заявил главнокомандующий украинских Вооружённых сил (ВСУ) Александр Сырский.

Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ Олещука после крушения F-16

Отвечая на вопрос о том, что самолёт мог быть сбит «дружественным огнем», он указал, что расследование по данному факту ещё не завершилось.

«Я не могу комментировать то, у чего ещё нет результата», — добавил Сырский.

Ранее газете New York Times появилась информация, что в Украина рассматривает две основные версии крушения истребителя F-16: его возможное сбитие зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) Patriot, принадлежащим самим ВСУ, и техническую неисправность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаИстребительВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры