Главком ВСУ Сырский раскрыл обстоятельства крушения украинского F-16

Отвечая на вопрос о том, что самолёт мог быть сбит «дружественным огнем», он указал, что расследование по данному факту ещё не завершилось.

«Я не могу комментировать то, у чего ещё нет результата», — добавил Сырский.

Ранее газете New York Times появилась информация, что в Украина рассматривает две основные версии крушения истребителя F-16: его возможное сбитие зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) Patriot, принадлежащим самим ВСУ, и техническую неисправность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

