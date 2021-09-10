Депутат предложила изменить условия включения отопления после трагедии в Ногинске
Депутат Госдумы Елена Вторыгина обратилась к главе кабмина РФ Михаилу Мишустину с предложением включать отопление при предельной среднесуточной температуре 10 градусов, а не 8, которая держится три дня, а не пять, сообщает РИА Новости.
Инициатива поступила после взрыва и обрушения конструкции жилого дома в Ногинске. Вторыгина отметила, что причиной взрыва мог стать газ, которым с помощью плиты обогревались жильцы квартиры.
Как напомнила парламентарий, начало отопительного сезона зависит от среднесуточной температуры, предел которой необходимо увеличить для начала отопительного сезона во избежание повторения трагедии.
Взрыв газа произошел в среду утром. По предварительным данным, причиной ЧП могла стать утечка газа из-за плиты, оставленной включенной на ночь для обогрева квартиры. Трагедия унесла жизни семи человек.
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