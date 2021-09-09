Число пострадавших при взрыве в Ногинске выросло до 22 человек

По данным ведомства, среди пострадавших четверо детей. В МЧС также подтвердили число погибших - тела семи человек были обнаружены под обломками.

На данный момент стапельные работы закончены.

Взрыв газа произошел в среду утром. По предварительным данным, причиной ЧП могла стать утечка газа из-за плиты, оставленной включенной на ночь для обогрева квартиры.