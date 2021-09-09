Число пострадавших при взрыве в Ногинске выросло до 22 человек
Управление МЧС по Подмосковья сообщило об увеличении числа пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Ногинске до 22 человек, передает ТАСС.
Ранее сообщалось о 17 пострадавших.
По данным ведомства, среди пострадавших четверо детей. В МЧС также подтвердили число погибших - тела семи человек были обнаружены под обломками.
На данный момент стапельные работы закончены.
Взрыв газа произошел в среду утром. По предварительным данным, причиной ЧП могла стать утечка газа из-за плиты, оставленной включенной на ночь для обогрева квартиры.
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