Депутат предложил наказывать за фейки, вызывающие рост цен на продукты

Депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный предложил наказывать за распространение ложной информации, которая провоцирует ажиотажный спрос на продукты и рост цен, пишут «Известия».

Он разработал проект поправок, которые предусматривают штрафы и тюремное заключение.

В правительстве РФ ответили на сообщения о «скачке» цен на продукты

Так, физических лиц предлагается штрафовать на сумму от 200 до 500 тысяч рублей или лишать свободы на срок до трех лет. Для юридических лиц штрафы могут составить от 500 до 800 тысяч рублей.

Инициативу депутата поддержала Федеральная антимонопольная служба.

По данным Росстата, цены на картофель и морковь в российских магазинах за год выросли на 40% и 34% соответственно.

По данным опроса, проведенного Центром стратегических разработок, почти половина компаний в России планируют в ближайшее время поднять цены на свои товары и услуги как минимум на 8-10%.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Песня
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