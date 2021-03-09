Депутат предложил наказывать за фейки, вызывающие рост цен на продукты

Так, физических лиц предлагается штрафовать на сумму от 200 до 500 тысяч рублей или лишать свободы на срок до трех лет. Для юридических лиц штрафы могут составить от 500 до 800 тысяч рублей.

Инициативу депутата поддержала Федеральная антимонопольная служба.

По данным Росстата, цены на картофель и морковь в российских магазинах за год выросли на 40% и 34% соответственно.

По данным опроса, проведенного Центром стратегических разработок, почти половина компаний в России планируют в ближайшее время поднять цены на свои товары и услуги как минимум на 8-10%.

