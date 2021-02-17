Ретейл обозначил сроки снижения цен на продукты

Некоторые продукты питания начнут дешеветь ближе к концу весны – началу лета. О такой перспективе сообщил глава Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов. Он уточнил, что в первую очередь, речь идёт о сезонном товаре, вроде овощей и фруктов.

Специалист объяснил это тем, что данные продукты начнут поступать на прилавки магазинов из самой России и ближайшего зарубежья, а не только из-за океана и Китая, как сейчас. Цены на другие товары могут начать снижаться в том случае, если предложение на рынке превысит спрос, отметил Карпов.