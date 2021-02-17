Ретейл обозначил сроки снижения цен на продукты
Некоторые продукты питания начнут дешеветь ближе к концу весны – началу лета. О такой перспективе сообщил глава Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов. Он уточнил, что в первую очередь, речь идёт о сезонном товаре, вроде овощей и фруктов.
Специалист объяснил это тем, что данные продукты начнут поступать на прилавки магазинов из самой России и ближайшего зарубежья, а не только из-за океана и Китая, как сейчас. Цены на другие товары могут начать снижаться в том случае, если предложение на рынке превысит спрос, отметил Карпов.
Глава ассоциации также объяснил текущий скачок цен на продукты ослаблением рубля и превалированием в магазинах импортной продукции. Кроме того, овощи и фрукты традиционно дорожают в зимний период.
По данным Росстата, цены на картофель и морковь в российских магазинах за год выросли на 40% и 34% соответственно, отмечает Ura.ru.
По данным опроса, проведенного Центром стратегических разработок , почти половина компаний в России планируют в ближайшее время поднять цены на свои товары и услуги как минимум на 8-10%.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 233 / сут.
Умерли
80 979+459 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+17 627 / сут.
- Пятилетнего мальчика в Торжке отец выбросил с балкона
- Совфед РФ одобрил увеличение штрафов за нарушения на митингах
- Путин поручит экспертам кабмина рассмотреть запрет на продажу долей «черным риелторам»
- Ретейл обозначил сроки снижения цен на продукты
- Премьер-министр Италии Марио Драги высказался за укрепление диалога с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru