Ретейл обозначил сроки снижения цен на продукты

Некоторые продукты питания начнут дешеветь ближе к концу весны – началу лета. О такой перспективе сообщил глава Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов. Он уточнил, что в первую очередь, речь идёт о сезонном товаре, вроде овощей и фруктов.

Специалист объяснил это тем, что данные продукты начнут поступать на прилавки магазинов из самой России и ближайшего зарубежья, а не только из-за океана и Китая, как сейчас. Цены на другие товары могут начать снижаться в том случае, если предложение на рынке превысит спрос, отметил Карпов.

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Глава ассоциации также объяснил текущий скачок цен на продукты ослаблением рубля и превалированием в магазинах импортной продукции. Кроме того, овощи и фрукты традиционно дорожают в зимний период.

По данным Росстата, цены на картофель и морковь в российских магазинах за год выросли на 40% и 34% соответственно, отмечает Ura.ru.

По данным опроса, проведенного Центром стратегических разработок , почти половина компаний в России планируют в ближайшее время поднять цены на свои товары и услуги как минимум на 8-10%.

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ФОТО: РИА Новости
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