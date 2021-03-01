В правительстве РФ ответили на сообщения о «скачке» цен на продукты
Российские профильные ведомства ведут оперативный мониторинг цен на продукты, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минэкономразвития.
Это позволяет своевременно отслеживать колебание цен. Так в ведомстве прокомментировали сообщение Bloomberg, которое считает Россию «горячей точкой» на мировом рынке продовольствия. По данным агентства, последствия роста цен на продукты в России, а также в Бразилии, Турции, Индии и Нигерии окажутся наиболее серьезными, так как в этих странах люди тратят на еду большую часть потребительской корзины.
В Минэкономразвития считаю такую статистику «спекулятивной», так как Росстат и Минэкономразвития совместно с ФНС следят за ситуацией на рынке и влиянием роста мировых цен на внутренний рынок.
Дефицит продуктов в стране исключили и в Минпромторге, так как «у российского правительства достаточно инструментов, чтобы вовремя отреагировать, если ситуация будет этого требовать».
Рост курса доллара и удешевление рубля – вот основные посылы для повышения цен на продукты. Об этом на пресс-конференции НСН заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров.
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