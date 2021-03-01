В правительстве РФ ответили на сообщения о «скачке» цен на продукты

В Минэкономразвития считаю такую статистику «спекулятивной», так как Росстат и Минэкономразвития совместно с ФНС следят за ситуацией на рынке и влиянием роста мировых цен на внутренний рынок.

Дефицит продуктов в стране исключили и в Минпромторге, так как «у российского правительства достаточно инструментов, чтобы вовремя отреагировать, если ситуация будет этого требовать».

Рост курса доллара и удешевление рубля – вот основные посылы для повышения цен на продукты. Об этом на пресс-конференции НСН заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров.

