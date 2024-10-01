Депутат Пискарев назвал новый план политики США программой по разрушению России

По его мнению, данный документ — не что иное, как пособие «по вмешательству в дела суверенных государств и подготовке цветных революций», цель которого — разрушить Россию.

Пискарев добавил, что авторы документа диктуют правила поведения Европе и советуют США оставаться «мировым жандармом». Впрочем, Россия может сопротивляться попыткам «призвать к ответу» Москву, отмечается в докладе. Обратил внимание Пискарев и на слушания по «деколонизации» накануне обнародования документа.

Депутат подчеркнул, что Вашингтон готовится к жесткому и долгому противостоянию с Москвой, а не к налаживанию отношений. Наиболее адекватным ответом в данной ситуации станет выполнение целей спецоперации России на Украине.

Ранее власти США расширили свой санкционный список в отношении России, связанный с преступлениями в киберсфере.

