Минфин США продлил американцам право платить налоги в России до 2025 года

Минфин США продлил действие лицензии, позволяющей американским гражданам и компаниям осуществлять уплату налогов, сборов и импортных пошлин в России до 8 января 2025 года. Информация об этом содержится в обновленном документе, опубликованном на сайте ведомства.

Гражданам США, а также организациям, которые прямо или косвенно принадлежат или контролируются американцами, разрешается производить соответствующие платежи.