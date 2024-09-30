Минфин США продлил американцам право платить налоги в России до 2025 года

Минфин США продлил действие лицензии, позволяющей американским гражданам и компаниям осуществлять уплату налогов, сборов и импортных пошлин в России до 8 января 2025 года. Информация об этом содержится в обновленном документе, опубликованном на сайте ведомства.

Гражданам США, а также организациям, которые прямо или косвенно принадлежат или контролируются американцами, разрешается производить соответствующие платежи.

Минфин США обязал держателей российских активов отчитаться об их наличии

Также им разрешено приобретать необходимые разрешения, лицензии и сертификаты до указанной даты.

Таким образом, продление позволяет американским физическим и юридическим лицам продолжать определенные финансовые операции в России, несмотря на ранее введенные санкции против Центробанка РФ, Фонда национального благосостояния и Министерства финансов России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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