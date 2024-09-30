Минфин США продлил американцам право платить налоги в России до 2025 года
Минфин США продлил действие лицензии, позволяющей американским гражданам и компаниям осуществлять уплату налогов, сборов и импортных пошлин в России до 8 января 2025 года. Информация об этом содержится в обновленном документе, опубликованном на сайте ведомства.
Гражданам США, а также организациям, которые прямо или косвенно принадлежат или контролируются американцами, разрешается производить соответствующие платежи.
Также им разрешено приобретать необходимые разрешения, лицензии и сертификаты до указанной даты.
Таким образом, продление позволяет американским физическим и юридическим лицам продолжать определенные финансовые операции в России, несмотря на ранее введенные санкции против Центробанка РФ, Фонда национального благосостояния и Министерства финансов России, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru