Депутат обвинил англосаксов в массовом забое российского скота
Власти России стали массово забивать домашний скот из-за происков англосаксов, сообщил в эфире телеканала «ОТВ» депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер («Единая Россия»).
Такое предположение он сделал, говоря о случаях заражения животных пастереллезом и бешенством и способах недопущения эпидемии в регионе. По его словам, англосаксам не нравится РФ, и с их стороны можно ждать «любой подлости». «Мы понимаем, что может быть завоз [болезней]. Ведь нам никто не рассказал, каким образом вдруг так равномерно по стране появились очаги заболевания», — указал парламентарий.
«Дроны долетают уже до близких для нас районов. Я не скидываю со счетов и каких-то диверсионных действий со стороны противника», — отметил Вегнер.
Ранее стало известно, что в России массовые случаи изъятия и убоя скота в регионах, что привело к протестам фермеров, которые лишились собственности и бизнеса, могут быть связаны с эпидемией ящура, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- СМИ: В России рухнул спрос на продавцов и курьеров
- Депутат обвинил англосаксов в массовом забое российского скота
- Россиян хотят наказывать уголовной статьей за незаконный майнинг
- В ОП предложил Дерипаске год работать по 12 часов в день
- Стал известен список европейских сборных для ЧМ по футболу
- Экс-замгубернатора Курской области Дедов заявил, что его заставляли брать взятки
- Трамп заявил о смене режима в Иране
- СМИ: При крушении Ан-26 погибли 29 человек
- СМИ: Начались проблемы с оплатой Apple ID с мобильного счёта у операторов связи
- Зеленский: Украина готова к прекращению огня на линии соприкосновения