Депутат назвал призыв к захвату Крыма со стороны украинского дипломата «идиотизмом»
Депутат Госдумы РФ от республики Крым Михаил Шеремет назвал "сказочным идиотизмом" предложение украинского дипломата Романа Бессмертного захватить Крым с помощью военной силы. Об этом сообщает РИА Новости.
Бывший посол Украины в Минске Роман Бессмертный в эфире крымско-татарского телеканала ATR ранее призвал захватить Крым военным путем. Дипломат заявил, что "мирная реинтеграция" Крыма у состав Украины уже невозможна. Он также предложил отселить "лояльных" жителей с полуострова.
Депутат Госдумы назвал заявления Бессмертного дискредитирующими и опасными для имиджа и внешней политики Украины. Он предположил, что подобные заявления способны "завести в тупик" государство.
Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина считает Крым "временно оккупированной территорией". По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма решен в соответствии с нормами международного права и "закрыт окончательно".
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