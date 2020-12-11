Депутат назвал призыв к захвату Крыма со стороны украинского дипломата «идиотизмом»

Бывший посол Украины в Минске Роман Бессмертный в эфире крымско-татарского телеканала ATR ранее призвал захватить Крым военным путем. Дипломат заявил, что "мирная реинтеграция" Крыма у состав Украины уже невозможна. Он также предложил отселить "лояльных" жителей с полуострова.

Депутат Госдумы назвал заявления Бессмертного дискредитирующими и опасными для имиджа и внешней политики Украины. Он предположил, что подобные заявления способны "завести в тупик" государство.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина считает Крым "временно оккупированной территорией". По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма решен в соответствии с нормами международного права и "закрыт окончательно".