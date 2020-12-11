Украинский дипломат призвал «вернуть» Крым силой
Экс-представитель Украины в Минской группе ОБСЕ, бывший посол в Минске Роман Бессмертный заявил, что Киев может вернуть Крым посредством военной операции.
Дипломат рассказал в эфире крымско-татарского телеканала ATR, что в первое пятилетие после выхода полуострова из состава Украины власти могли вернуть его путём мирной реинтеграции. Теперь же, по мнению Бессмертного, единственный вариант — «возвращение этих территорий силой».
При этом дипломат считает, что украинским властям необходимо сначала отселить лояльное население Крыма, а после заняться построением армии, оборонного комплекса и планированием военных операций на полуострове.
Крым вновь стал частью России в 2014 году в результате референдума. Около 96% жителей полуострова поддержали вхождение региона в состав РФ. Большая часть мирового сообщества не поддержала присоединение Крыма к России.
Политики и общественные деятели Украины нередко выступают с различного рода предложениями о способах возвращения полуострова Киеву. Однако российские власти считают вопрос принадлежности Крыма закрытым.
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