Депутат Луговой рассказал, что скончался предприниматель Ковтун

«В результате тяжёлой болезни, связанной с коронавирусной инфекцией, скоропостижно скончался мой близкий и верный друг Дмитрий Ковтун», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Луговой считает произошедшее тяжелой и невосполнимой утратой, отмечает RT.

Законодатель выразил соболезнования родным и близким предпринимателя.

Ранее американский бизнесмен, миллиардер и основатель компаний SpaceX Илон Маск после спекуляций о своей смерти в Twitter сообщил, что «не против попасть в ад».

