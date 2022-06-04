Депутат Луговой рассказал, что скончался предприниматель Ковтун

Бизнесмен Дмитрий Ковтун умер после болезни, возникшей после перенесенного коронавируса, рассказал депутат Госдумы Андрей Луговой.

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«В результате тяжёлой болезни, связанной с коронавирусной инфекцией, скоропостижно скончался мой близкий и верный друг Дмитрий Ковтун», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Луговой считает произошедшее тяжелой и невосполнимой утратой, отмечает RT.

Законодатель выразил соболезнования родным и близким предпринимателя.

Ранее американский бизнесмен, миллиардер и основатель компаний SpaceX Илон Маск после спекуляций о своей смерти в Twitter сообщил, что «не против попасть в ад».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ГосдумаБизнесПредпринимателиСмерть
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