Умер миллиардер Валентин Гапонцев

Уточняется, что смерть российского и американского предпринимателя, входившего в список Forbes, подтвердил сын бизнесмена Денис Гапонцев.

Известно, что миллиардер несколько лет боролся с онкологическим заболеванием. Но на данный момент причина смерти не известна.

Валентин Гапонцев – являлся одним из первых и наиболее влиятельных бизнесменов в сфере лазерной физики и техники, волоконных и оптоэлектронных технологий. Размер его состояния равен 2,8 млрд. долларов.

