Умер миллиардер Валентин Гапонцев

Совладелец компании IPG Photonics Валентин Гапонцев умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщл Forbes со ссылкой на источник.

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Уточняется, что смерть российского и американского предпринимателя, входившего в список Forbes, подтвердил сын бизнесмена Денис Гапонцев.

Известно, что миллиардер несколько лет боролся с онкологическим заболеванием. Но на данный момент причина смерти не известна.

Валентин Гапонцев – являлся одним из первых и наиболее влиятельных бизнесменов в сфере лазерной физики и техники, волоконных и оптоэлектронных технологий. Размер его состояния равен 2,8 млрд. долларов.

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ФОТО: pixabay.com
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