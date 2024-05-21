СРЗП предложила назначить Лантратову главой комитета ГД по делам национальностей
Фракция Государственной думы «Справедливая Россия – За правду» рекомендует назначить Яну Лантратову на пост председателя комитета по делам национальностей вместо Геннадия Семигина. Такое предложение озвучил на подходе к прессе лидер партии Сергей Миронов.
По его словам, инициатива выдвинута в рамках ротации руководителей комитетов нижней палаты парламента, исходя из фракционных квот. Сейчас Лантратова занимает пост первого заместителя председателя комитета по просвещению.
Предложение о ротации одобрено президиумом Центрального совета СРЗП и на сегодняшнем заседании фракции. Яне Лантратовой 35 лет. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Она избрана в Госдуму VIII созыва от партии «Справедливая Россия — За правду» от Челябинской области.
Геннадию Семигину 60 лет, помимо депутатских полномочий, он занимает пост сопредседателя партии СРЗП.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru