СРЗП предложила назначить Лантратову главой комитета ГД по делам национальностей

Фракция Государственной думы «Справедливая Россия – За правду» рекомендует назначить Яну Лантратову на пост председателя комитета по делам национальностей вместо Геннадия Семигина. Такое предложение озвучил на подходе к прессе лидер партии Сергей Миронов.

По его словам, инициатива выдвинута в рамках ротации руководителей комитетов нижней палаты парламента, исходя из фракционных квот. Сейчас Лантратова занимает пост первого заместителя председателя комитета по просвещению.

Предложение о ротации одобрено президиумом Центрального совета СРЗП и на сегодняшнем заседании фракции. Яне Лантратовой 35 лет. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Она избрана в Госдуму VIII созыва от партии «Справедливая Россия — За правду» от Челябинской области.

Геннадию Семигину 60 лет, помимо депутатских полномочий, он занимает пост сопредседателя партии СРЗП.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:Сергей МироновГосдумаЯна Лантратова

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