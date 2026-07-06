Жителям Омской области разрешили заправлять топливо в канистры

Жители Омской области теперь могут заправлять топливо в канистры в рамках установленных лимитов, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

В сообщении уточняется, что принято решение о снятии запрета на отпуск топлива в канистры. Также Хоценко добавил, что власти региона держат на постоянном контроле ситуацию с топливным обеспечением региона.

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Ранее, 22 июня, глава региона объяснял, что ограничения на продажу топлива на АЗС вводятся в качестве мер для противодействия искусственному ажиотажу на заправках и спекуляции.

Напомним, что ранее правительство России разрешило некоторым НПЗ до конца года выпускать на российский рынок бензин и дизельное топливо с показателями класса «Евро-3», напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:АЗС

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