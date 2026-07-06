Жителям Омской области разрешили заправлять топливо в канистры

Ранее, 22 июня, глава региона объяснял, что ограничения на продажу топлива на АЗС вводятся в качестве мер для противодействия искусственному ажиотажу на заправках и спекуляции.

Напомним, что ранее правительство России разрешило некоторым НПЗ до конца года выпускать на российский рынок бензин и дизельное топливо с показателями класса «Евро-3», напоминает RT.

