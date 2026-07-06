Туристам напомнили о пяти правилах экономии в отпуске

Есть пять правил, которые помогут сохранить бюджет в отпуске. Прежде всего, не стоит есть там, где едят только туристы, рассказала эксперт платежного сервиса «Апельсин» Юлия Тарасова. Ее слова приводит «Газета.Ru».

По ее словам, еда в популярных туристических заведениях всегда будет стоить дороже, так что лучше прогуляться дальше туристических кварталов и найти кафе с более доступными ценами.