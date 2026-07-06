Туристам напомнили о пяти правилах экономии в отпуске

Есть пять правил, которые помогут сохранить бюджет в отпуске. Прежде всего, не стоит есть там, где едят только туристы, рассказала эксперт платежного сервиса «Апельсин» Юлия Тарасова. Ее слова приводит «Газета.Ru».

По ее словам, еда в популярных туристических заведениях всегда будет стоить дороже, так что лучше прогуляться дальше туристических кварталов и найти кафе с более доступными ценами.

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В качестве второго правила Тарасова назвала использование только официальных агрегаторов такси, так как местные таксисты-частники часто ловят туристов сразу после прилета, предлагая поездку в несколько раз дороже.

Третье — не нужно покупать экскурсию в первом попавшемся месте, или прямо в отеле. Перед покупкой стоит сравнить программы на специализированных онлайн-площадках, изучить отзывы и выбрать самый выгодный вариант. Четвертое правило — не посещать развлечения в часы пик, а пятое — обязательно установить лимит расходов на день.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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