Депутат Кирьянов разоблачил фейк о законе о дискредитации ВС России

«Вопрос заключается в том, что человек, работая в публичном пространстве страны, публикуя фейки об армии и тем самым создавая угрозу национальной безопасности, получил определенное количество денег. В таком случае эти деньги можно конфисковать, но речь не идет о том, чтобы конфисковывается все имущество. Недружественная нам пропаганда делает акцент именно на ложном посыле, якобы у людей заберут все имущество за публикацию фейков. Все это выдается за противодействие свободе слова и цензуру. На самом деле это совсем не так. Поверьте, в Государственной думе очень много юристов, уважаемых правоведов, которые занимаются формированием законопроектов. И вот мы даже не задумывались над таким подходом, о котором трубит пропаганда, потому что он противоречит практике», - сказал собеседник НСН.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к действиям против безопасности государства. Документ предлагает ввести механизм конфискации средств и имущества за деятельность, направленную против безопасности страны, публичные оскорбления и дискредитацию армии. Необходимые изменения внесут в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

Как отметил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в беседе с «Радиоточкой НСН», законопроект о конфискации имущества за фейки об армии подразумевает изъятие имущества, использованного для совершения преступления.

