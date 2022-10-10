Депутат Картаполов: Совместные с Белоруссией силы не будут участвовать в спецоперации
Необходимости в участии совместных сил России и Белоруссии в спецоперации на Украине нет, с этим справляется действующая группировка. Об этом заявил в беседе с РИА Новости глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.
По его словам, развертывание сил РФ и Белоруссии нацелено на то, чтобы «снять обеспокоенность» белорусского президента Александра Лукашенко. Также он отметил, что развертывание совместных сил происходит в ответ на действия «наших оппонентов», в первую очередь Польши, которая на границе с Белоруссией преступила к развертыванию соединений.
Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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