Депутат Картаполов: Совместные с Белоруссией силы не будут участвовать в спецоперации

Необходимости в участии совместных сил России и Белоруссии в спецоперации на Украине нет, с этим справляется действующая группировка. Об этом заявил в беседе с РИА Новости глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

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По его словам, развертывание сил РФ и Белоруссии нацелено на то, чтобы «снять обеспокоенность» белорусского президента Александра Лукашенко. Также он отметил, что развертывание совместных сил происходит в ответ на действия «наших оппонентов», в первую очередь Польши, которая на границе с Белоруссией преступила к развертыванию соединений.

Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:РоссияБелоруссияВоенная Операция
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