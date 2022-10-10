Депутат Картаполов: Совместные с Белоруссией силы не будут участвовать в спецоперации

Путин заявил, что в ответ на атаки на российскую инфраструктуру, был нанесен массированный удар по Украине

На Украине в результате обстрелов повреждено 11 важных объектов инфраструктуры

Зеленский сообщил о срочной встрече с G7

Кадыров сообщил, что «теперь на все сто процентов доволен проведением» спецоперации

Россия и Белоруссия договорились о развертывании региональной группировки войск

Нобелевскую премию по экономике дали за исследования банков