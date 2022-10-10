«Взрывы дорог и электростанций»: Украина и Белоруссия ждут атак друг от друга

Ранее председатель Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил, что украинская сторона сосредоточена на наращивании прикрытия государственной границы. По его словам, взорваны практически все пограничные мосты, заминированы дороги. Алесин объяснил подобные действия украинских войск боязнью того, что Россия может атаковать Украину через территорию Белоруссии.

«Из своего опыта общения с украинскими экспертами могу сказать, что они опасаются удара, который может быть нанесен в сторону центральных районов Украины и Киева. До сих пор украинские власти держат на границе солидную группировку войск, достаточно боеспособную, оснащенную тяжелой техникой и средствами ПВО. По всей видимости, сейчас они собираются ее сократить и направить часть освободившихся резервов на основную линию фронта, то есть в Херсон, на Донбасс и под Харьков, а роль защиты будут выполнять инженерные сооружения», — сказал Алесин.

В свою очередь, Норин назвал логичными и закономерными меры предосторожности ВСУ.

«Россия уже вела операцию со стороны Белоруссии в самом начале конфликта. Следовательно, со стороны Украины вполне логична подготовка к возможной второй операции», — подчеркнул Норин.

Алесин предупредил о возможных дальнейших действиях со стороны украинских войск.

«Вполне возможны рейды диверсионно-разведывательных групп со стороны Украины на территории Белоруссии. Так украинцы попытаются отвлечь внимание белорусских войск на ситуацию внутри своей страны. Допускаю урон белорусским объектам инфраструктуры, таким, как дороги, железнодорожные пути, электроподстанции и так далее. Возможны также диверсии против российских частей, находящихся в Белоруссии. По этому поводу белорусский МИД и подал ноту украинской стороне», — заявил военный эксперт.

Норин назвал реалистичным вариант, что через белорусскую территорию в Украину проникнут российские войска.

«Для Белоруссии возникло бы множество всяких политических рисков, если бы она ввела свои войска на территорию Украины. Скорее всего, речь идет именно о российских войсках, действующих с украинской территории», — отметил собеседник НСН.

Алесин усомнился в самой возможности такого проникновения.

«Здесь не самые выгодные условия. Дорог немного, а основная часть — это лесисто-болотистая местность, поймы рек, низовые болота. Так как украинцы взорвали мосты и заминировали дороги, наступающие не смогут применить крупные группировки бронетанковой техники. Возможно, с территории Белоруссии на Украину будут при помощи вертолетов и транспортной авиации переброшены воздушно-десантные войска, однако этот вариант труден и маловероятен. Вряд ли эту операцию россияне будут повторять во второй раз. Кроме того, центральная часть Украины насыщена средствами ПВО, в данной ситуации ВСУ находятся в более выгодной позиции. Не думаю, что в ближайшее время возможна десантная операция со стороны России, так как нужно для начало достаточно ослабить украинские войска», — сказал обозреватель.

Норин объяснил, почему Белоруссия до сих пор не принимает активного участия в спецоперации.

«Это чревато внутриполитическими рисками для Лукашенко. Среди белорусов спецоперация совершенно не популярна. Возможно, Белоруссия и примет участие в СВО в будущем, но это достаточно рискованное предприятие, Путин и Лукашенко это прекрасно понимают», — заметил военный историк.

Алесин выдвинул свою версию неучастия Белоруссии в спецоперации.

«Основная причина — небольшая численность белорусской армии, а периметр внешней границы со странами Балтии, Польшей и Украиной — тысячи километров. В случае атаки не будет возможности собрать ударные группировки. Мы сможем предпринять серьезную наступательную операцию против украинской армии только в том случае, если будет проведена серьезная мобилизация, то есть должны быть призваны около 150 тысяч человек, и если будет налажено оснащение соответствующей техникой и военным имуществом. Поэтому я согласен с Лукашенко в том, что задача Белоруссии — это прикрывать южную, западную и северо-западную границу от возможного удара в спину российской армии», — заключил аналитик.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия получила предупреждение о нанесении удара по стране с территории Украины.

