Депутат Хамзаев предложил проверить Чубайса на вывод капитала из России
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил проверить работу экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса в РАО «ЕЭС России» и возможный вывод капитала из страны, парламентарий направит соответствующие запросы в ФСБ и Следственный комитет. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Хамзаева, за последние годы Чубайс стал «политическим аллергеном для общества», пишет Ura.ru.
«Год назад он покинул страну, теперь он развозит гумпомощь, публично хочет показать свою лояльность в войне Израиля. В моем понимании поведение экс-чиновника такого ранга – это государственная измена», — заявил депутат.
Хамзаев задался вопросом, на чьи деньги живет экс-глава «Роснано» и откуда у него финансовая подушка для путешествий и предоставления гуманитарной помощи. По мнению депутата, следует проверить работу Чубайса не только в «Роснано», но и в РАО «ЕЭС России», а также возможный вывод капитала им и его родственниками.
Ранее Чубайса и его супругу Авдотью Смирнову заметили за раздачей гуманитарной помощи израильтянам, пострадавшим от атаки движения ХАМАС, напоминает телеканал «360».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российские военные применили в зоне СВО новейшую огнеметную систему «Тосочка»
- СМИ: На болельщиков в Брюсселе напал известный спецслужбам выходец из Туниса
- Поэт Ревякина: Звезда КВН Сергей Сивохо доживает последние часы
- Депутат Хамзаев предложил проверить Чубайса на вывод капитала из России
- Путин прибыл в Китай для участия в форуме «Один пояс - один путь»
- В Иране допустили возможность «любых превентивных мер» против Израиля
- Матч между сборными Швеции и Бельгии отменили после стрельбы в Брюсселе
- В ХАМАС заявили о намерении обменять заложников на 6 тысяч палестинцев
- Заслуженный артист РФ Александр Готгельф умер в возрасте 74 лет
- В Белгородской области сбили три БПЛА самолетного типа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru