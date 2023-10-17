Депутат Хамзаев предложил проверить Чубайса на вывод капитала из России

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил проверить работу экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса в РАО «ЕЭС России» и возможный вывод капитала из страны, парламентарий направит соответствующие запросы в ФСБ и Следственный комитет. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Хамзаева, за последние годы Чубайс стал «политическим аллергеном для общества», пишет Ura.ru.

«Год назад он покинул страну, теперь он развозит гумпомощь, публично хочет показать свою лояльность в войне Израиля. В моем понимании поведение экс-чиновника такого ранга – это государственная измена», — заявил депутат.

Хамзаев задался вопросом, на чьи деньги живет экс-глава «Роснано» и откуда у него финансовая подушка для путешествий и предоставления гуманитарной помощи. По мнению депутата, следует проверить работу Чубайса не только в «Роснано», но и в РАО «ЕЭС России», а также возможный вывод капитала им и его родственниками.

Ранее Чубайса и его супругу Авдотью Смирнову заметили за раздачей гуманитарной помощи израильтянам, пострадавшим от атаки движения ХАМАС, напоминает телеканал «360».

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Фото: РИА Новости
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