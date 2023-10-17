Депутат Хамзаев предложил проверить Чубайса на вывод капитала из России

По словам Хамзаева, за последние годы Чубайс стал «политическим аллергеном для общества», пишет Ura.ru.

«Год назад он покинул страну, теперь он развозит гумпомощь, публично хочет показать свою лояльность в войне Израиля. В моем понимании поведение экс-чиновника такого ранга – это государственная измена», — заявил депутат.

Хамзаев задался вопросом, на чьи деньги живет экс-глава «Роснано» и откуда у него финансовая подушка для путешествий и предоставления гуманитарной помощи. По мнению депутата, следует проверить работу Чубайса не только в «Роснано», но и в РАО «ЕЭС России», а также возможный вывод капитала им и его родственниками.

Ранее Чубайса и его супругу Авдотью Смирнову заметили за раздачей гуманитарной помощи израильтянам, пострадавшим от атаки движения ХАМАС, напоминает телеканал «360».

