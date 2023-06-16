Депутат Гурулев призвал создать оружие для уничтожения англосаксов
Депутат Госдумы Андрей Гурулев призвал российских ученых создать биологическое оружие, способное уничтожить англосаксов. Парламентария цитирует Telegram-канал «ПУТИН в Telegram».
По мнению Гурулева, Запад изучает генофонд каждого народа и пытается создать оружие, которое его уничтожит.
«Надо заняться англосаксами - это главный враг. И они должны об этом знать: ребята, ни приведи Господи, вы получите в ответ», - сказал депутат.
Президент Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что ядерное оружие России на территории Белоруссии являются элементом сдерживания, передает «Радиоточка НСН».
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