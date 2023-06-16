Депутат Гурулев призвал создать оружие для уничтожения англосаксов

По мнению Гурулева, Запад изучает генофонд каждого народа и пытается создать оружие, которое его уничтожит.

«Надо заняться англосаксами - это главный враг. И они должны об этом знать: ребята, ни приведи Господи, вы получите в ответ», - сказал депутат.

Президент Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что ядерное оружие России на территории Белоруссии являются элементом сдерживания, передает «Радиоточка НСН».

