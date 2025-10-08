В Ростовской области начался пожар на предприятии после атаки ВСУ
Пожар произошел на территории предприятия в Ростовской области после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
Как отметил губернатор, БПЛА нейтрализовали в Каменском и Сальском районах.
«На территории предприятия в Сальском районе произошло возгорание травы, пожар... оперативно потушен», - написал Слюсарь в Telegram-канале.
По его словам, площадь возгорания составляла 100 квадратных метров. Пострадавших нет.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью 8 октября в Ростовской области уничтожили шесть дронов ВСУ, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На премьера Италии Мелони подали в МУС за соучастие в геноциде в Газе
- При атаке ВСУ в Донецке пострадала женщина
- Разгром в Купянске, ответ Tomahawk: Путин рассказал об успехах на фронте
- «Забить на тренды!»: Лисовец призвал россиян брать пример с Вассермана
- Алиханов: Полет импортозамещенного МС-21 состоится в ближайшее время
- В Ростовской области начался пожар на предприятии после атаки ВСУ
- СМИ: В Европе украли 170 раритетных книг русских классиков
- Над девятью регионами РФ сбили 53 украинских беспилотника
- Захарова пошутила, что Макрона «доконал теневой флот»
- Безработным увеличат пособие до 16 тысяч рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru