В Ростовской области начался пожар на предприятии после атаки ВСУ

Пожар произошел на территории предприятия в Ростовской области после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Как отметил губернатор, БПЛА нейтрализовали в Каменском и Сальском районах.

«На территории предприятия в Сальском районе произошло возгорание травы, пожар... оперативно потушен», - написал Слюсарь в Telegram-канале.

По его словам, площадь возгорания составляла 100 квадратных метров. Пострадавших нет.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 8 октября в Ростовской области уничтожили шесть дронов ВСУ, пишет Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПожарБеспилотникиРостовская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры