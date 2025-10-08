Над девятью регионами РФ сбили 53 украинских беспилотника

Дежурные средства ПВО за ночь нейтрализовали 53 беспилотника ВСУ над девятью регионами России. Об этом рассказали в Минобороны.

«В период с 23.00 7 октября до 7.00 мск 8 октября... перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - говорится в сообщении.

Военные сбили 28 дронов в Белгородской области, 11 – в Воронежской, шесть – в Ростовской, по два – в Брянской и Курской областях. Еще по одному БПЛА уничтожили над Липецкой, Тамбовской, Смоленской, Нижегородской областями.

Накануне ПВО ликвидировала 30 украинских беспилотников на территории четырех регионов, пишет Ura.ru.

