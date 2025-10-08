СМИ: В Европе украли 170 раритетных книг русских классиков

Около 170 произведений классиков русской литературы украли в Европе за 2022-2023 годы, ущерб составил $3,3 млн. Об этом пишет The Guardian.

Речь идет об антикварных книгах из библиотек Германии, Польши, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Латвии, Литвы, Эстонии. Злоумышленники похищали в основном работы Александра Пушкина.

В декабре 2022 года правоохранители Латвии с помощью анализа ДНК вычислили подозреваемого в кражах - гражданина Грузии Беку Цирекидзе, пишет Ura.ru. У мужчины обнаружили инструменты для реставрации книг, а также абонементы в библиотеки в Вене, Вильнюсе, Киеве, Мюнхене и Париже. Газета отмечает, что Цирекидзе ранее судили за кражу, кроме того, у него был опыт в торговле антиквариатом.

В 2023 году еще двух подозреваемых в хищениях задержали в Польше. Спустя год начала работу международная следственная группа под эгидой Eurojust, в ней участвовали специалисты из Литвы, Польши, Франции, Швейцарии и Грузии. Выяснилось, что Цирекидзе украл в Таллине свыше 10 книг Пушкина, включая датируемые XIX веком. Мужчина просто не вернул их. При этом в Риге похитители при краже должны были вытащить из раритетных изданий магнитную полосу, а в Польше книги не были помечены магнитной защитой и сигнализация не срабатывала, когда их выносили из библиотеки.

По состоянию на февраль 2025 года пять человек признали виновными в краже произведений русских писателей в восьми европейских странах.

Ранее книжная сеть «Читай-город» сообщила, что в 2024 году из ее магазинов украли 300 тысяч книг.

