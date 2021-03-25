Депутат Госдумы призвал «прекратить вопль» из-за земли в Крыму

Евросоюзу и Украине стоит прекратить «вопль» о запрете на владение землей в Крыму для иностранных граждан. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

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«ЕС и киевским властям пора прекратить вопль насчет владения землей в Крыму. Это законная территория Российской Федерации, и другим странам нечего засматриваться на чужие территории», — рассказал парламентарий в беседе с РИА Новости.

По мнению Шеремета, запрет на владение землей — справедливое и необходимое решение, поскольку Крым является пограничной территорией, отмечает РИА ФАН.

Президент РФ Владимир Путин в 2020 году подписал указ, согласно которому большая часть районов Крыма была включена в список приграничных территорий, на которые распространяется запрет на владение землей для иностранных граждан и юрлиц, а также лиц без гражданства.

Ограничения коснулись 19 из 25 муниципалитетов Крыма, в том числе, Евпаторию, Керчь, Ялту и Судак, напоминает РЕН ТВ.

Закон вступил в силу 20 марта, отмечает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Мальгавко
ТЕГИ:УкраинаЕвросоюзГосдумаКрым
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