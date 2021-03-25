Депутат Госдумы призвал «прекратить вопль» из-за земли в Крыму
Евросоюзу и Украине стоит прекратить «вопль» о запрете на владение землей в Крыму для иностранных граждан. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
«ЕС и киевским властям пора прекратить вопль насчет владения землей в Крыму. Это законная территория Российской Федерации, и другим странам нечего засматриваться на чужие территории», — рассказал парламентарий в беседе с РИА Новости.
По мнению Шеремета, запрет на владение землей — справедливое и необходимое решение, поскольку Крым является пограничной территорией, отмечает РИА ФАН.
Президент РФ Владимир Путин в 2020 году подписал указ, согласно которому большая часть районов Крыма была включена в список приграничных территорий, на которые распространяется запрет на владение землей для иностранных граждан и юрлиц, а также лиц без гражданства.
Ограничения коснулись 19 из 25 муниципалитетов Крыма, в том числе, Евпаторию, Керчь, Ялту и Судак, напоминает РЕН ТВ.
Закон вступил в силу 20 марта, отмечает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+8 861 / сут.
Умерли
96 219+401 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+10 355 / сут.
- Премьер Японии пообещал решить с РФ вопрос Курил
- ФСИН сообщила об удовлетворительном состоянии здоровья Навального
- Украина заявила об огневых провокациях в Донбассе
- Депутат Госдумы призвал «прекратить вопль» из-за земли в Крыму
- Экономист перечислил главные последствия пандемии COVID-19 для мира
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru