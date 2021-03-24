Иностранцы отказались от 500 участков в Крыму из-за запрета на владение

По состоянию на 1 января текущего года иностранцам принадлежат 11 тысяч земельных участков в Крыму. Ранее их число составляло 11,5 тысячи, отмечает телеканал «360».

Напомним, президент России Владимир Путин в 2020 году подписал указ, согласно которому большую часть районов Крыма включили в список приграничных территорий, где иностранным гражданам запрещено владеть землей.

Ограничения затронули 19 из 25 муниципальных образований полуострова, в том числе Севастополь, Ялту, Керчь и Евпаторию. Земли в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах под запрет не попали. Закон вступил в силу 20 марта.

