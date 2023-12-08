Орбан назвал причины, по которым Украина не может вступить в Евросоюз
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз не готов принять Украину из-за коррупции в ней.
В интервью французскому журналу Le Point Орбан назвал Украину одной из самых коррумпированных стран. Политик заверил, что в ЕС все точно знают, что происходит на Украине на самом деле.
"Отчет Еврокомиссии о том, что из семи предварительных условий четыре уже выполнены, — это просто ложь", - сказал Орбан.
Между тем американский лидер Джо Байден заявил, что Россия якобы может вторгнуться в европейскую страну после победы на Украине, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru