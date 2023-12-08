Орбан назвал причины, по которым Украина не может вступить в Евросоюз

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз не готов принять Украину из-за коррупции в ней.

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В интервью французскому журналу Le Point Орбан назвал Украину одной из самых коррумпированных стран. Политик заверил, что в ЕС все точно знают, что происходит на Украине на самом деле.

"Отчет Еврокомиссии о том, что из семи предварительных условий четыре уже выполнены, — это просто ложь", - сказал Орбан.

Между тем американский лидер Джо Байден заявил, что Россия якобы может вторгнуться в европейскую страну после победы на Украине, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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