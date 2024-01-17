«Деньги есть?»: Путин пошутил над главой Минпромторга Мантуровым
Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме ВКС поинтересовался у главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, есть ли у ведомства деньги на необходимые в Чукотском автономном округе машины для транспортировки населения через Анадырский залив.
«Найдем, Владимир Владимирович. Решим задачу», - заверил президента глава ведомства.
Мантуров пообещал отработать вопрос в течение шести месяцев, пообещав поставки автомобилей к августу 2024 года.
Ранее Путин допустил, что по итогам 2023 года рост экономики страны может превысить прогнозируемые 3,5%. По словам президента, России на фоне беспрецедентных санкций удалось стать первой в Европе по объему экономики, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru