«Деньги есть?»: Путин пошутил над главой Минпромторга Мантуровым

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме ВКС поинтересовался у главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, есть ли у ведомства деньги на необходимые в Чукотском автономном округе машины для транспортировки населения через Анадырский залив.

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«Найдем, Владимир Владимирович. Решим задачу», - заверил президента глава ведомства.

Мантуров пообещал отработать вопрос в течение шести месяцев, пообещав поставки автомобилей к августу 2024 года.

Ранее Путин допустил, что по итогам 2023 года рост экономики страны может превысить прогнозируемые 3,5%. По словам президента, России на фоне беспрецедентных санкций удалось стать первой в Европе по объему экономики, передает «Радиоточка НСН».


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Фото: putin2024.ru
ТЕГИ:Денис МантуровВладимир Путин

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