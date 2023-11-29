Путин пошутил о слезах Силуанова из-за бюджетных трат
Президент России Владимир Путина пошутил, что глава Минфина Антон Силуанов «будет плакать» из-за новых трат федерального бюджета.
В ходе Конгресса молодых ученых с участием главы государства речь зашла о расширении функционала «Менделеевской карты». По словам Путина, это возможно при выделении дополнительных средств из бюджета.
«Силуанову сказать: «Давай деньги». Он сейчас будет плакать: «Денег нету», - сказал с улыбкой президент.
Госдума 17 ноября приняла закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг. На следующий год запланированы доходы в 35,1 триллиона рублей, расходы - 36,7 триллиона, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru