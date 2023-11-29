Путин пошутил о слезах Силуанова из-за бюджетных трат

В ходе Конгресса молодых ученых с участием главы государства речь зашла о расширении функционала «Менделеевской карты». По словам Путина, это возможно при выделении дополнительных средств из бюджета.

«Силуанову сказать: «Давай деньги». Он сейчас будет плакать: «Денег нету», - сказал с улыбкой президент.

Госдума 17 ноября приняла закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг. На следующий год запланированы доходы в 35,1 триллиона рублей, расходы - 36,7 триллиона, напоминает «Радиоточка НСН».

