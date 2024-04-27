Один из этажей аэропорта Внуково эвакуировали из-за угрозы взрыва

Московский аэропорт Внуково частично эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Московский аэропорт Внуково усилил меры безопасности

По данным агентства, меры касаются одного из этажей административного здания.

«Идет проверка», - указал собеседник ТАСС.

Ранее официальный Telegram-канал авиагавани предупредил пассажиров об усилении мер безопасности и призвал приезжать заранее для «прохождения предполетных формальностей».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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