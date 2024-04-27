Один из этажей аэропорта Внуково эвакуировали из-за угрозы взрыва
27 апреля 202411:10
Московский аэропорт Внуково частично эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным агентства, меры касаются одного из этажей административного здания.
«Идет проверка», - указал собеседник ТАСС.
Ранее официальный Telegram-канал авиагавани предупредил пассажиров об усилении мер безопасности и призвал приезжать заранее для «прохождения предполетных формальностей».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- NASA официально утвердило отправку миссии Dragonfly на Титан
- На депутата Вишневского заведено дело за участие в нежелательной организации
- Один из этажей аэропорта Внуково эвакуировали из-за угрозы взрыва
- В Славянске-на-Кубани НПЗ частично приостановил работу после атаки дронов
- Мирный житель получил ранения из-за атаки дрона ВСУ в Белгородской области
- Один человек пострадал при обстреле ВСУ в Белгородской области
- В России освободили от пограничного контроля летящие на полярные станции самолеты
- Московский аэропорт Внуково усилил меры безопасности
- СМИ: США заключили контракт на $13 млрд на создание «самолета Судного дня»
- Опрос: 70% россиян хотят переехать из квартиры в загородный дом
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru