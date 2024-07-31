«Демонстрация силы»: Убийство главы политбюро ХАМАС «согласовали» с США

«Теракт в Тегеране – беспрецедентный шаг в руководстве Израиля по отношению к эскалации ситуации в регионе. Главная цель теракта – втянуть Иран в конфликт Израиля и Палестины. У Нетаньяху ничего не получается, он делал слишком много заявлений, а теперь его ждет суровая участь преступника, его политическая карьера близка к завершению. Чтобы это отсрочить, он хочет переключить внимание общественности на втягивание Ирана в этот конфликт. Для Израиля это демонстрация силы и возможностей», - отметил он.

Также Сафаров подчеркнул, что подобные рисковые мероприятия не могут осуществляться без поддержки США.

«Проведение такой сложной технологической операции без поддержки США было бы невозможно. Мероприятия с такими рисками согласовываются с Вашингтоном. Это выгодно действующему руководству США, так как до выборов остается все меньше времени, никаких результатов нет. Им нужно организовать дело международного характера, где мир будет на грани мировой войны. Ситуация с ликвидацией Хания – это именно такой повод», - добавил собеседник НСН.

Израиль не берет на себя ответственность за ликвидацию главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, сказала РИА Новости сотрудница пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Анна Уколова. В свою очередь госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США не знали о готовящейся атаке на главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию и не причастны к ней, передает «Радиоточка НСН».



