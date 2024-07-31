«Демонстрация силы»: Убийство главы политбюро ХАМАС «согласовали» с США
Раджаб Сафаров заявил НСН, что теракт в Тегеране был выгоден и Израилю, и США.
Убийство главы палестинской группировки ХАМАС было выгодно Израилю, который хочет втянуть в конфликт Иран, а также США, которым нужен «международный конфликт», заявил директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в разговоре с НСН.
Ранее стало известно, что в столице Ирана ракетным ударом убит глава политбюро палестинской группировки ХАМАС Исмаил Хания. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) также заявили, что в результате удара по Бейруту был убит Фуад Шукр - «правая рука» лидера ливанской группировки «Хезболла». Представители «Хезболлы» пока не подтвердили гибель Шукра. Сафаров рассказал о причинах «теракта».
«Теракт в Тегеране – беспрецедентный шаг в руководстве Израиля по отношению к эскалации ситуации в регионе. Главная цель теракта – втянуть Иран в конфликт Израиля и Палестины. У Нетаньяху ничего не получается, он делал слишком много заявлений, а теперь его ждет суровая участь преступника, его политическая карьера близка к завершению. Чтобы это отсрочить, он хочет переключить внимание общественности на втягивание Ирана в этот конфликт. Для Израиля это демонстрация силы и возможностей», - отметил он.
Также Сафаров подчеркнул, что подобные рисковые мероприятия не могут осуществляться без поддержки США.
«Проведение такой сложной технологической операции без поддержки США было бы невозможно. Мероприятия с такими рисками согласовываются с Вашингтоном. Это выгодно действующему руководству США, так как до выборов остается все меньше времени, никаких результатов нет. Им нужно организовать дело международного характера, где мир будет на грани мировой войны. Ситуация с ликвидацией Хания – это именно такой повод», - добавил собеседник НСН.
Израиль не берет на себя ответственность за ликвидацию главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, сказала РИА Новости сотрудница пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Анна Уколова. В свою очередь госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США не знали о готовящейся атаке на главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию и не причастны к ней, передает «Радиоточка НСН».
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