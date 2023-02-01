Закрытие торгпредства Казахстана в России объяснили боязнью санкций

«В Казахстане боятся санкций, в том числе вторичных, поэтому будут публично делать все, чтобы показать, что они отстраняются от России. При этом деловые контакты формируются помимо всех официальных представительств, их легко наладить, если стороны этого хотят. В основном, это официальный демонстративный шаг, о котором можно рассказать в СМИ, в том числе в западных», - сказал Вилисов.

Так, соглашение о взаимном учреждении торговых представительств правительства России и Казахстана подписали в октябре 1992 года. Казахстан ратифицировал его в 2012 году.

Приоритетами работы торгпредства являются безвозмездная помощь экспортерам и дистрибьюторам Казахстана в выходе и закреплении на рынке России, а также привлечение зарубежных инвестиций в Казахстан. Оно помогает казахстанским предпринимателям в продвижении товаров и услуг в России, а также ведет информационно-аналитическую деятельность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

