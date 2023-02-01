Закрытие торгпредства Казахстана в России объяснили боязнью санкций
Казахстан будет предпринимать разные действия, чтобы США видели, что страна не находится в тесных отношениях с Россией, отметил в эфире НСН Максим Вилисов.
Казахстан крайне боится вторичных санкций со стороны США и других западных стран, поэтому демонстративно пытается показать, что отстраняется от России, заявил ведущий научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН Максим Вилисов в разговоре с НСН.
Накануне Минторг Казахстана вынес на публичное обсуждение на портале законопроектов постановление о закрытии торгового представительства республики в России. В основаниях для его принятия указано поручение премьер-министра Казахстана, однако его содержание не раскрывается. Максим Вилисов отметил, между Россией и Казахстаном еще не все потеряно в плане деловых контактов.
«В Казахстане боятся санкций, в том числе вторичных, поэтому будут публично делать все, чтобы показать, что они отстраняются от России. При этом деловые контакты формируются помимо всех официальных представительств, их легко наладить, если стороны этого хотят. В основном, это официальный демонстративный шаг, о котором можно рассказать в СМИ, в том числе в западных», - сказал Вилисов.
Так, соглашение о взаимном учреждении торговых представительств правительства России и Казахстана подписали в октябре 1992 года. Казахстан ратифицировал его в 2012 году.
Приоритетами работы торгпредства являются безвозмездная помощь экспортерам и дистрибьюторам Казахстана в выходе и закреплении на рынке России, а также привлечение зарубежных инвестиций в Казахстан. Оно помогает казахстанским предпринимателям в продвижении товаров и услуг в России, а также ведет информационно-аналитическую деятельность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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