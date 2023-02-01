Минторг Казахстана предложил закрыть торгпредство в России

Минторг Казахстана вынес на публичное обсуждение на портале законопроектов постановление о закрытии торгового представительства в России.

Основанием для такого предложения стало поручение премьер-министра страны, содержание которого не раскрывается.

Публичное обсуждение документа продлиться до 15 февраля.

В начале января стало известно, что Казахстан планирует разорвать соглашение с Российской Федерацией о мерах по обеспечению взаимной конвертируемости и стабилизации курсов национальных валют - рубля и тенге.

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В конце прошлого года министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что Астана не поддержала антироссийские санкции. Однако при этом, как цитирует его Telegram-канал «Радиоточка НСН», Казахстан не намерен помогать России обходить ограничительные меры.

В сентябре российские грузовики с товарами из Европы начали задерживать в Казахстане из-за новых требований, сообщили в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииТорговляКазахстан
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