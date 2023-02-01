Минторг Казахстана предложил закрыть торгпредство в России

В конце прошлого года министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что Астана не поддержала антироссийские санкции. Однако при этом, как цитирует его Telegram-канал «Радиоточка НСН», Казахстан не намерен помогать России обходить ограничительные меры.

В сентябре российские грузовики с товарами из Европы начали задерживать в Казахстане из-за новых требований, сообщили в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков.

