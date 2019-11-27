Новой попытке убрать Трампа с помощью Зеленского предрекли провал
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН в эфире НСН объяснил, почему демократы не добьются отставки Трампа.
Белый дом начал сворачивать военную помощь Украине 25 июля, в день телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на документы Конгресса. Эти данные конгрессмены намерены использовать в дальнейшем в процедуре импичмента Трампа.
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в эфире НСН объяснил, почему эти документы вряд ли помогут демократам добиться отставки Трампа.
«Чтобы импичмент состоялся, необходимо две трети голосов в Сенате. Сенат принимает решение об импичменте. Палата представителей инициирует, но последнее слово за Сенатом. Начать импичмент и закончить его – это совершенно разные вещи. Сегодня Сенат контролируют республиканцы. Республиканская партия сегодня за Трампа: 85% партии поддерживают Трампа. Демократы прекрасно понимают, что импичмент чисто технически невозможен. Поэтому цель – дискредитация Трампа, создать негативный информационный фон, вокруг него, чтобы снизить рейтинг. Но демократы тем самым расшатывают лодку, дискредитируют себя, потому что они показали всему американскому народу, что готовы идти на самые грязные методы борьбы, чтобы убрать Трампа», - сказал он.
Напомним, демократы в Конгрессе США запустили импичмент на основе подозрений, что Трамп задержал военную помощь Украине, требуя в обмен начать расследование против его политического соперника на выборах 2020 года демократа Джозефа Байдена и его сына.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Депутаты Госдумы заставили Apple признать Крым российским
- СМИ: США отказали в военной помощи Украине в день разговора Зеленского с Трампом
- Скворцова рассказала, когда россиян ждёт пик заболевания гриппом
- Глава USADA призвал отстранить Россию от Игр в Токио
- Назван мотив убийства главы центра «Э» Ингушетии и его брата