Новой попытке убрать Трампа с помощью Зеленского предрекли провал

Белый дом начал сворачивать военную помощь Украине 25 июля, в день телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на документы Конгресса. Эти данные конгрессмены намерены использовать в дальнейшем в процедуре импичмента Трампа.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в эфире НСН объяснил, почему эти документы вряд ли помогут демократам добиться отставки Трампа.