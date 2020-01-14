Дело против Порошенко и администрации Обамы возбудят на Украине

Как пояснил депутат, постановление суда обязывает НАБУ выяснить причины и обстоятельства захвата власти в Украине в 2014 году захватил власть в Украине, а также установить причастным r выводу в офшоры $100 млрд.

Депутат также выразил надежду, что к этому расследованию подключаться также спецслужбы США и Европы. Кроме того, он призвал действующего украинского президента Владимира Зеленского оказать поддержку следствию.



