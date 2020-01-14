Дело против Порошенко и администрации Обамы возбудят на Украине

14 января 202020:19

На Украине начнут расследование фактов захвата власти, разграбления госбюджета и международной финансовой поддержки администрацией экс-президента США Барака Обамы в сговоре с бывшим украинским лидером Петром Порошенко. Соответствующее постановление вынес Высший антикоррупционный суд Украины, сообщил в своем Facebook депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.

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Как пояснил депутат, постановление суда обязывает НАБУ выяснить причины и обстоятельства захвата власти в Украине в 2014 году захватил власть в Украине, а также установить причастным r выводу в офшоры $100 млрд.

Депутат также выразил надежду, что к этому расследованию подключаться также спецслужбы США и Европы. Кроме того, он призвал действующего украинского президента Владимира Зеленского оказать поддержку следствию.


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ФОТО: РИА Новости/Николай Лазаренко
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