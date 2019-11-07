Дело принципа. Политолог об отказе выпустить под залог экс-президента Армении

«Очевидно, что для армянский властей дело Кочаряна – это принципиальный вопрос. Поэтому естественно, что исполнительная власть работает над тем, чтобы был вынесен обвинительный приговор, и бывший президент был осужден. Прокуратура делает все для достижения этого. Слишком много для имиджа властей зависит от этого дела. Кочарян уже заявлял о том, что он вернулся в политику. У него большие финансовые и информационные ресурсы, и он уже работает против властей. Будет он находиться в тюрьме или нет, он все равно стал политическим противником действующей власти. У Армении и России много общих интересов, которые их объединяют, но по этому вопросу у стран диаметрально разные подходы к этому вопросу. Российское руководство показывало, что Кочарян – это друг Владимира Путина, но, повторюсь, слишком много для армянских властей завязано на этом деле. Чтобы власти пошли на какие-то уступки, должно быть очень серьезное давление со стороны России, но я не думаю, что Москва на это пойдет. Тем не менее, разумеется, недовольство этим процессом Россия проявляет», - отметил он.

Роберт Кочарян был президентом Армении с 1998 по 2008 год. Ему были предъявлены обвинения в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.

