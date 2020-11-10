«Россию обвинят все». Названы последствия мирного соглашения по Карабаху
Востоковед и политолог в эфире НСН рассказали, почему так неожиданно был достигнут мирный договор в Нагорном Карабахе, какую роль в регионе играет Турция и как будут жить армяне и азербайджанцы на спорной территории.
Заключение мирного соглашения в Нагорном Карабахе полностью меняет геополитический расклад на Южном Кавказе. Такое мнение в эфире НСН высказал руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций», востоковед Алексей Малашенко. По его мнению, такой неожиданный исход конфликта не связан со сбитым накануне российским вертолетом Ми-24.
«Я бы не стал связывать это напрямую с вертолетом. Думаю, решение готовилось заранее. Оно достаточно продуманное по всем деталям. Вертолет - это либо совпадение, либо кто-то дожидался такого неприятного момента. Все к этому шло, политически и психологически все к этому были готовы. Вопрос, как долго это решение продержится. В отличие от всех прочих разговоров, думаю, это решение всерьез и надолго, если российские миротворцы там на пять лет», - отметил Малашенко.
Он считает, что в подписании соглашения свою роль сыграли неформальные контакты России с Азербайджаном и Турцией.
«Неформальный разговор мог быть таким: "Все понимают, что вы победили. Но от этого полностью карабахский конфликт решен быть не может. Поэтому давайте его еще раз заморозим. Если конфликт продолжится, это беженцы, подобие гражданской войны в Армении, и Азербайджан уже не будет выглядеть абсолютным победителем. А сейчас вы показали, что вы сильнее, что у вас есть такой союзник, как Турция". Вот так мог идти разговор», - предположил эксперт.
Соглашение изменило конфигурацию интересов на Южном Кавказе. «Минская группа приказала долго жить. У Америки сейчас выборы, у Франции куча своих проблем с терроризмом. Получается, все решила Россия после предварительных контактов с турками. Это качественно новый формат. Минскую группу никто не разгонит, но там выстраивается определенная иерархия лидерства – Россия, Турция и все остальные», - указал собеседник НСН.
При этом положение России самое сложное, говорит востоковед.
«Россию будут обвинять все. В Армении – что до конца не поддержала. В Азербайджане – что долго поддерживала Армению. Это неизбежно. Для России важно другое. Азербайджан, так или иначе, будет выступать тандемом с Турцией, с которой у Москвы отношения очень непростые. Помимо Карабаха есть Сирия, Ливия и много еще чего. Проблема с "Турецким потоком" будет. Но пока у власти клан Алиевых – все-таки он выпускник МГИМО и по-русски говорит лучше многих в России – больших перемен не будет. Но это уже не постсоветское пространство. Это мусульманская европеизированная тюркская страна со своими национальными интересами, которые не связаны с постсоветским пространством. Так и надо к Азербайджану относиться», - подчеркнул Малашенко.
Азербайджанский политолог Адгезал Мамедов, в свою очередь, рассказал НСН о роли России в заключении мира в Карабахе.
«Прежде всего, хочу принести соболезнования родственникам случайно погибших летчиков российского вертолета. Это очень скорбная ситуация для всех. Это был случайный удар. Россия - это наш стратегический партнер. Мы веками были вместе с Россией. Она – единственный гарант стабильности и процветания в нашем регионе. И в евразийском пространстве в целом. Поэтому я смотрю на это соглашение, как на объединяющий фактор нашей общей истории. Сегодня особая заслуга России, многоуважаемого Владимира Путина. Путин выступил, как ему полагается, как личность, как крупный государственный деятель, как миротворец. Он остановил эту кровопролитную войну. Это будет основополагающее мирное соглашение, потому что восторжествовала справедливость. Справедливость – это квинтэссенция русской души, русского характера», - сказал Мамедов.
Он выразил уверенность, что армяне и азербайджанцы смогут жить мирно в Нагорном Карабахе.
«Годами мы жили обособленно, мягко говоря. Но для простого человека, для обывателя мирное сосуществование проблемой не будет. Если не будут вмешиваться политики, которые выступали как экстремистские силы. Первое время будет трудно. Но со временем все наладится. Наша задача, интеллигенции, состоит в том, чтобы работать в этом направлении», - заключил эксперт.
Накануне над территорией Армении азербайджанцами был сбит российский вертолет Ми-24. В результате падения воздушного судна погибли два члена экипажа, один был эвакуирован с травмами средней тяжести. Баку принес извинения за уничтожение вертолета и выразил готовность выплатить компенсацию.
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