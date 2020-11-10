«Россию обвинят все». Названы последствия мирного соглашения по Карабаху

Заключение мирного соглашения в Нагорном Карабахе полностью меняет геополитический расклад на Южном Кавказе. Такое мнение в эфире НСН высказал руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций», востоковед Алексей Малашенко. По его мнению, такой неожиданный исход конфликта не связан со сбитым накануне российским вертолетом Ми-24.

«Я бы не стал связывать это напрямую с вертолетом. Думаю, решение готовилось заранее. Оно достаточно продуманное по всем деталям. Вертолет - это либо совпадение, либо кто-то дожидался такого неприятного момента. Все к этому шло, политически и психологически все к этому были готовы. Вопрос, как долго это решение продержится. В отличие от всех прочих разговоров, думаю, это решение всерьез и надолго, если российские миротворцы там на пять лет», - отметил Малашенко.

Он считает, что в подписании соглашения свою роль сыграли неформальные контакты России с Азербайджаном и Турцией.

«Неформальный разговор мог быть таким: "Все понимают, что вы победили. Но от этого полностью карабахский конфликт решен быть не может. Поэтому давайте его еще раз заморозим. Если конфликт продолжится, это беженцы, подобие гражданской войны в Армении, и Азербайджан уже не будет выглядеть абсолютным победителем. А сейчас вы показали, что вы сильнее, что у вас есть такой союзник, как Турция". Вот так мог идти разговор», - предположил эксперт.

Соглашение изменило конфигурацию интересов на Южном Кавказе. «Минская группа приказала долго жить. У Америки сейчас выборы, у Франции куча своих проблем с терроризмом. Получается, все решила Россия после предварительных контактов с турками. Это качественно новый формат. Минскую группу никто не разгонит, но там выстраивается определенная иерархия лидерства – Россия, Турция и все остальные», - указал собеседник НСН.