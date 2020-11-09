Армения посмертно наградит погибших при крушении Ми-24 российских пилотов

Армения посмертно представит к государственным наградам страны российских пилотов, погибших при крушении Ми-24. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на армянское Минобороны.

Отмечается, что пилоты будут награждены «при согласии министерства обороны РФ».



Ранее в понедельник Минобороны РФ заявило о крушении вертолёта Ми-24 на территории Армении. Воздушное судно было сбито с земли ракетой из ПЗРК и упало рядом с армянским селом Ерасх у границы с Нахичеванской автономной республикой. Два члена экипажа погибли, один получил травмы средней тяжести.

МИД объясняет, что российское воздушное судно пролетало близко к армяно-азербайджанской границе в тёмное время суток, на небольшой высоте и за пределами зоны радарного обнаружения ПВО. Кроме того, в ведомстве отмечают, что ранее российские вертолёты не были замечены в районе крушения.

