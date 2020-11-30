Дело экс-президента Киргизии отправлено на новое рассмотрение

Верховный суд Киргизии отменил приговор бывшему президенту республики Алмазбеку Атамбаеву, осужденного на 11 лет лишения свободы. Дело о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева отправлено на новое рассмотрение, сообщили РИА Новости.

Жапаров выступил против лишения официального статуса русского языка в Киргизии

Кроме того, продолжается судебный процесс по делу о массовых беспорядках при задержании экс-президента в его резиденции в пригороде Бишкека, по которому ему грозить пожизненное заключение.

В 2006 году Батукаева приговорили к 16 годам и восьми месяцам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в одной из колоний в пригороде столицы Киргизии. В 2013 у криминального авторитета был найден рак крови, его освободили из тюрьмы, получив новый паспорт он покинул страну. Следствие полагает, сто к его освобождению причастен в том числе Атамбаев.

Бывший президент считает, что дела в его адрес носят политический характер.

Между тем, член киргизского Конституционного совещания Садирдин Торалиев предложил лишить русский язык в Киргизии статуса официального. На брифинге НСН «Киргизский кризис и выборы президента» кандидат в президенты Киргизии, экс-спикер парламента Адахан Мадумаров заявил, что киргизам необходимо учить русский язык.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Алексей Никольский
ТЕГИ:Алмазбек АтамбаевКиргизия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры