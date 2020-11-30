Дело экс-президента Киргизии отправлено на новое рассмотрение

Кроме того, продолжается судебный процесс по делу о массовых беспорядках при задержании экс-президента в его резиденции в пригороде Бишкека, по которому ему грозить пожизненное заключение.

В 2006 году Батукаева приговорили к 16 годам и восьми месяцам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в одной из колоний в пригороде столицы Киргизии. В 2013 у криминального авторитета был найден рак крови, его освободили из тюрьмы, получив новый паспорт он покинул страну. Следствие полагает, сто к его освобождению причастен в том числе Атамбаев.

Бывший президент считает, что дела в его адрес носят политический характер.

Между тем, член киргизского Конституционного совещания Садирдин Торалиев предложил лишить русский язык в Киргизии статуса официального. На брифинге НСН «Киргизский кризис и выборы президента» кандидат в президенты Киргизии, экс-спикер парламента Адахан Мадумаров заявил, что киргизам необходимо учить русский язык.

