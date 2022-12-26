Рогозину успешно удалили осколок из позвоночника

Экс-главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину удалили осколок в одной из больниц Московского региона, сообщил его помощник, передает РИА Новости.

Он уточнил, что операция прошла успешно, Рогозин уже идет на поправку.

«Подлая наводка»: ВСУ обстреляли гостиницу, где находились Рогозин и премьер ДНР

Ранее главу группы военных советников «Царские волки» Дмитрия Рогозина доставили в госпиталь в Московской области из Ростова-на-Дону.

После обстрела гостиницы в Донецке ранены премьер ДНР Виталий Хоценко и Дмитрий Рогозин.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:ОперацияДмитрий Рогозин
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