Рогозину успешно удалили осколок из позвоночника

Замглавы управления Росавиации арестован по делу о получении взятки Кабмин РФ запросил дополнительные материалы о возможности продления работы МКС Число жертв снежного шторма в США приблизилось к 50 Китай спустя три года с начала пандемии отменит карантин для въезжающих Первые автомобили «Москвич» поступили в розничную продажу