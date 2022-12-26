Рогозину успешно удалили осколок из позвоночника
26 декабря 202220:13
Экс-главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину удалили осколок в одной из больниц Московского региона, сообщил его помощник, передает РИА Новости.
Он уточнил, что операция прошла успешно, Рогозин уже идет на поправку.
Ранее главу группы военных советников «Царские волки» Дмитрия Рогозина доставили в госпиталь в Московской области из Ростова-на-Дону.
После обстрела гостиницы в Донецке ранены премьер ДНР Виталий Хоценко и Дмитрий Рогозин.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru