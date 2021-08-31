Меркель проклянут? В Германии оценили риски массовой эвакуации из Афганистана
Поток афганцев, желающих сбежать в Германию, может увеличиться с 50 до 500 тысяч человек, и среди них вполне могут оказаться террористы, сказал НСН Александр Рар.
В Германии считают делом чести вывезти их Афганистана всех, кто 20 лет помогал Бундесверу, однако не готовы принять «армию беженцев», сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» немецкий политолог Александр Рар.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что Германия готова эвакуировать из Афганистана до 40 тысяч человек, которые нуждаются в убежище после прихода «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) к власти в этой стране.
«СМИ и политики пытаются сейчас убеждать немецкое общество в том, что Германия не может бросать людей, которые искренне, 20 лет, рискуя, может быть, своей репутацией, работали на нее. В этом отличие Германии от американцев, которые «кинули» своих советников, шоферов, поваров и охранников. Для Германии превыше всего спасти свою репутацию – вот, мол, американцы удрали, немцам тоже придется бежать из Афганистана, но мы хоть своих людей оттуда вытащим и не забываем, потому что это вопрос чести. Эту идею Меркель смогла сегодня «продать» немецкому обществу», - сказал Рар.
По его словам, в немецкой элите и в большей части общества считают, что нельзя бросать афганцев, которые были связаны с немецкой армией в Афганистане. При этом таких людей посчитали, и их оказалось не 40 тысяч, а 50 тысяч.
«Если речь идет о 40-50 тысячах, здесь есть достаточно большой консенсус о том, что люди, работавшие на немцев, - они «свои», и их нужно вывозить в Германию. Но, во-первых, 50 тысяч они не заберут, и люди тоже будут прыгать на самолеты. Под предлогом, что человек работал на немцев, там могут не 50, а 500 тысяч человек пытаться попасть в Германию. Если это все начнется, а я не исключаю, что такая попытка произойдет, тогда немецкое общество, конечно, может радикально изменить свою точку зрения на эту ситуацию и опять начать проклинать Меркель за открытие границ. Тогда миграционный кризис 2015 года повторится», - предрекает Рар.
По словам политолога, в Германии недооценивают опасность возможного проникновения в страну террористов вместе с беженцами.
«Среди людей, которых сейчас будут спешно привозить, могут быть и внедренные представители террористов. В Афганистане все возможно сегодня. Там не только талибы, но еще более опасные элементы сидят в подполье, которые намереваются вести войну халифата против неверующих на Западе. Конечно, в этом есть доля опасности, но на это сегодня не обращают внимание», - посетовал он.
Рар также сообщил, что в Германии сейчас криво смотрят на тех, кто не поддерживает эвакуацию афганцев.
«Есть, конечно, и другие голоса, которые говорят, что сейчас лучше платить таджикам, узбекам и туркам большие деньги, чтобы они держали всех этих беженцев у себя. Германия готова платить за это и наивно полагает, что деньгами сможет остановить потоки беженцев и «откупиться» от массовой миграции. Это пораженческая политика, но в Германии на другую фантазии просто не хватает», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее представители «Талибана» заявляли, что запрещают эвакуацию иностранцев из Кабула после 31 августа.
30 августа Пентагон подтвердил завершение эвакуации людей из Афганистана и завершение военной миссии США в этой стране, начавшейся после терактов 11 сентября 2001 года.
28 августа Франция объявила о завершении операции по эвакуации из Афганистана.
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