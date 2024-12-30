Делимханов: В Чечне нелегальных майнеров приравняют к террористам
В Чечне нелегальных майнеров, деятельность которых приводит к проблемам с электроснабжением в некоторых районах или даже в целых городах, приравняют к террористам. Об этом в эфире ток-шоу «Особый разговор» на телеканале «Грозный» заявил депутат Госдумы, руководитель оперативного штаба по развитию региональной электроэнергетики Адам Делимханов.
На программе политик напомнил, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров уделяет большое внимание обеспечению стабильного энергоснабжения. В связи с этим Делимханов передал предложение чеченского лидера о том, чтобы подвергнуть нелегальных майнеров «строгому наказанию».
«Мы приравняем их к террористам, так как их действия наносят вред всему обществу», - заявил депутат.
С 1 января 2025 года майнинг криптовалюты будет запрещен в республиках Северного Кавказа и в новых регионах России, напоминает RT. Полный запрет будет действовать в десяти регионах РФ до 15 марта 2031 года, при этом еще в трех регионах будут действовать ограничения в осенне-зимний период. Такая мера принята для того, чтобы избежать дефицита электричества.
Ранее гендиректор Фонда энергетического развития Андрей Листовский в интервью НСН заявил, что «переток» майнеров из дефицитных регионов не скажется на тарифах электроэнергии.
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