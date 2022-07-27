Делегация из Израиля прибудет в Москву из-за агентства «Сохнут»

В Москву в среду, 27 июля прибывает израильская делегация для урегулирования вопросов по поводу возможной ликвидации агентства «Сохнут», сообщает ТАСС.

«По заданию премьер-министра Израиля Яира Лапида и в координации с властями России израильская делегация проведет встречи с компетентными должностными лицами в Москве», - говорится в сообщении канцелярии израильского кабмина.

После назначения слушаний Басманного суда по вопросу о возможной ликвидации деятельности еврейского агентства «Сохнут», премьер-министр Израиля Яир Лапид, заявил, что ликвидация «Сохнут» в России может ухудшить отношения двух стран.

Дело не в «Сохнуте»? Как поссорились Россия и Израиль

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Израиль занял в этом вопросе неконструктивную позицию, так как ликвидация агентство лежит в исключительно правовой плоскости.

Ранее востоковед Евгений Сатановский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» обвинил США в попытке рассорить Россию и Израиль.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Владимир Вяткин
ТЕГИ:ПереговорыРоссияВизитИзраиль
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры