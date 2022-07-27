Делегация из Израиля прибудет в Москву из-за агентства «Сохнут»
В Москву в среду, 27 июля прибывает израильская делегация для урегулирования вопросов по поводу возможной ликвидации агентства «Сохнут», сообщает ТАСС.
«По заданию премьер-министра Израиля Яира Лапида и в координации с властями России израильская делегация проведет встречи с компетентными должностными лицами в Москве», - говорится в сообщении канцелярии израильского кабмина.
После назначения слушаний Басманного суда по вопросу о возможной ликвидации деятельности еврейского агентства «Сохнут», премьер-министр Израиля Яир Лапид, заявил, что ликвидация «Сохнут» в России может ухудшить отношения двух стран.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Израиль занял в этом вопросе неконструктивную позицию, так как ликвидация агентство лежит в исключительно правовой плоскости.
Ранее востоковед Евгений Сатановский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» обвинил США в попытке рассорить Россию и Израиль.
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