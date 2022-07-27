Делегация из Израиля прибудет в Москву из-за агентства «Сохнут»

В Москву в среду, 27 июля прибывает израильская делегация для урегулирования вопросов по поводу возможной ликвидации агентства «Сохнут», сообщает ТАСС.

«По заданию премьер-министра Израиля Яира Лапида и в координации с властями России израильская делегация проведет встречи с компетентными должностными лицами в Москве», - говорится в сообщении канцелярии израильского кабмина.

После назначения слушаний Басманного суда по вопросу о возможной ликвидации деятельности еврейского агентства «Сохнут», премьер-министр Израиля Яир Лапид, заявил, что ликвидация «Сохнут» в России может ухудшить отношения двух стран.